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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Miha Zajc gidiyor... Son dakika transfer haberleri
Yeni sezonda şampiyonluk isteyen ve hem transfer hem de idmanlarını buna göre yapan Fenerbahçe'de hala yap bozun eksik parçaları var. Sarı lacivertlilerde 3, 4, 6 ve 9 numaralı bölgelere transfer yapılması beklenirken Kanarya, hummalı bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni takım inşasının yanı sıra mevcut takımdaki oyunculardan da kâr elde etmeyi sürdüren Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın ardından Miha Zajc da gidiyor. İşte ayrıntılar...
6 Ağustos 2019 Salı 10:10
Güncelleme: 06.08.2019 10:14
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Hemen hemen her bölgeye transfer yapan Fenerbahçe'de yapılanma son hızıyla devam ediyor.
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Transfer çalışmaları, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu ve Comolli'nin çalışmaları doğrultusunda tam gaz devam ediyor.
Bunun yanı sıra mevcut takımdaki oyunculara gelen teklifler de değerlendirmeye alınıyor.
Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olması Kanarya'nın elini bollaştırmıştı.
Bir ayrılık daha... Bu kez transfrerle yolcu olacak isim Miha Zajc.