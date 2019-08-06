Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Miha Zajc gidiyor... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen ve hem transfer hem de idmanlarını buna göre yapan Fenerbahçe'de hala yap bozun eksik parçaları var. Sarı lacivertlilerde 3, 4, 6 ve 9 numaralı bölgelere transfer yapılması beklenirken Kanarya, hummalı bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni takım inşasının yanı sıra mevcut takımdaki oyunculardan da kâr elde etmeyi sürdüren Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın ardından Miha Zajc da gidiyor. İşte ayrıntılar...