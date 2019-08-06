Fenerbahçe'de hedef Choupo-Moting
Fenerbahçe yönetimi, Paris Saint Germain'den Choupo-Moting transferi için haber bekliyor.
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