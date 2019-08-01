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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Kolarov'dan vazgeçmiyor!

Fenerbahçe Kolarov'dan vazgeçmiyor!

Sarı-lacivertliler, ’ın ısrarcı olduğu 33 yaşındaki futbolcu için Roma’yla son kez masaya oturacak ve tüm şartları zorlayacak.

, karşısında önceki gece yaşanan hezimetin ardından çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan 'un işini bitirmek için bir kez daha 'ya çıkarma yaptı. 33 yaşındaki sol beki ikna eden sportif direktör Damien Comolli, kulübü Roma'nın istediği bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacak.

İtalyan temsilcisi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov için 4 milyon euro'da diretirken, Fenerbahçe ise 2 milyon euro'nun üstüne çıkmıyor. 'ın da, "Gelirse takıma büyük güç katar" dediği Sırp yıldızda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Son kez Roma ile pazarlık masasına oturacak olan sarılacivertliler, Kolarov'un transferinde tüm şartları zorlayacak.

HASAN ALİ ŞOKU
Kolarov için tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe'ye 'dan da kötü haber geldi. Bayern Münih ile önceki gün oynanan maçın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli sol bekin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Topuğuna basmakta zorlanan ve koltuk değnekleriyle yürüyen Hasan Ali'nin tedavisine dün başlanırken, en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı-lacivertliler, Kolarov transferinde hedefine ulaşamaması halinde başka bir sol bek için çalışmalarını sürdürecek.


  1. 1.8.2019
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