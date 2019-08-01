Fenerbahçe Kolarov'dan vazgeçmiyor!
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarcı olduğu 33 yaşındaki futbolcu için Roma’yla son kez masaya oturacak ve tüm şartları zorlayacak.
Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında önceki gece yaşanan hezimetin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Aleksandar Kolarov'un işini bitirmek için bir kez daha İtalya'ya çıkarma yaptı. 33 yaşındaki sol beki ikna eden sportif direktör Damien Comolli, kulübü Roma'nın istediği bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacak.
İtalyan temsilcisi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov için 4 milyon euro'da diretirken, Fenerbahçe ise 2 milyon euro'nun üstüne çıkmıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da, "Gelirse takıma büyük güç katar" dediği Sırp yıldızda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Son kez Roma ile pazarlık masasına oturacak olan sarılacivertliler, Kolarov'un transferinde tüm şartları zorlayacak.
HASAN ALİ ŞOKU
Kolarov için tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan da kötü haber geldi. Bayern Münih ile önceki gün oynanan maçın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli sol bekin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Topuğuna basmakta zorlanan ve koltuk değnekleriyle yürüyen Hasan Ali'nin tedavisine dün başlanırken, en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı-lacivertliler, Kolarov transferinde hedefine ulaşamaması halinde başka bir sol bek için çalışmalarını sürdürecek.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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