Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'de kötü bir sezonu geride bırakan , yeni sezon çalışmalarını 'da yaptığı kampla sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, bu yönde birçok transferi de bitirmişti. , , Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, bugün Alman ekibi ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin saati ve yayınlanacağı kanalla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda birçok transfere imzasını atan , hazırlık çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu kapsamda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili detaylı bilgiler...

HERTHA BERLIN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı, bu akşam saat 19.30'da D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Daha önce , ve Wolfsburg'la hazırlık maçları oynayan Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

FENERBAHÇE'NİN HERTHA BERLİN MAÇI 11'İ

Harun, , , Hasan Ali, Jailson, , Tolgay, , , , Vedat Muriqi

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 18:45
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