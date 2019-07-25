Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda birçok transfere imzasını atan Fenerbahçe, hazırlık çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu kapsamda Hertha Berlin ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili detaylı bilgiler...

HERTHA BERLIN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı, bu akşam saat 19.30'da D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Daha önce Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg'la hazırlık maçları oynayan Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

FENERBAHÇE'NİN HERTHA BERLİN MAÇI 11'İ

Harun, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi