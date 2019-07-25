Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, bu yönde birçok transferi de bitirmişti. Max Kruse, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, bugün Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin saati ve yayınlanacağı kanalla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda birçok transfere imzasını atan Fenerbahçe, hazırlık çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu kapsamda Hertha Berlin ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili detaylı bilgiler...
HERTHA BERLIN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı, bu akşam saat 19.30'da D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Daha önce Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg'la hazırlık maçları oynayan Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
FENERBAHÇE'NİN HERTHA BERLİN MAÇI 11'İ
Harun, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 18:45
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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