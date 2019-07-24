Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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'tan 'ye duygusal veda

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda

'de gösterdiği performans ile 'nin dikkatini çeken genç yıldız adayı , hesabından sarı-lacivertli takıma veda etti.

'den 'ye olan ayağının tozu ile İtalyan ekibinde hazırlık maçına çıktı. Makedon futbolcu Napoli'nin Cremonese ile 3-3 berabere kaldığı maça 69.dakikada dahil oldu. Hazırlık maçının ardından hesabından açıklama yapan Elmas, ''Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'ye bu kulüpte geçirdiğim harika iki yıl ve birlikte geçirdiğiimiz güzel anlar için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca beni bu kulübe getiren yönetime, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hasan Çetinkaya'ya ve şimdiki yönetime Sayın Ali Koç ve Sayın Damien Comolli'ye, kulüpte çalışan herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle bizi hem kötü günde hem de iyi günde destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İstanbul benim için her zaman sarı-lacivert kalacak, umarım bir gün buluşuruz. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe.'' ifadelerini kullandı.


ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Napoli'nin Cremonese ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında Eljif'i son 21 dakikada oynatan tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada genç futbolcuya övgüler yağdırdı.

ELJIF MODERN BİR FUTBOLCU
Ancelotti, Eljif Elmas hakkında; ''Eljif bize orta sahada yetenek ve güç katacak. Ayrıca 'ya gelme konusunda gösterdiği hevesten dolayı çok mutlu oldum.'' dedi.
Eljif Elmas ile ilgili sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, ''Bizim sistemimizde orta sahanın her bölgesinde oynayabilecek modern bir futbolcu. Transfer ettiğimiz için çok mutlu oldum.'' sözlerini kullandı.

  1. 24.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 00:07
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