Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ayağının tozu ile İtalyan ekibinde hazırlık maçına çıktı. Makedon futbolcu Napoli'nin Cremonese ile 3-3 berabere kaldığı maça 69.dakikada dahil oldu. Hazırlık maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elmas, ''Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'ye bu kulüpte geçirdiğim harika iki yıl ve birlikte geçirdiğiimiz güzel anlar için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca beni bu kulübe getiren yönetime, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hasan Çetinkaya'ya ve şimdiki yönetime Sayın Ali Koç ve Sayın Damien Comolli'ye, kulüpte çalışan herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle bizi hem kötü günde hem de iyi günde destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İstanbul benim için her zaman sarı-lacivert kalacak, umarım bir gün buluşuruz. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe.'' ifadelerini kullandı.







ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Napoli'nin Cremonese ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında Eljif'i son 21 dakikada oynatan tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada genç futbolcuya övgüler yağdırdı.

ELJIF MODERN BİR FUTBOLCU

Ancelotti, Eljif Elmas hakkında; ''Eljif bize orta sahada yetenek ve güç katacak. Ayrıca İtalya'ya gelme konusunda gösterdiği hevesten dolayı çok mutlu oldum.'' dedi.

Eljif Elmas ile ilgili sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, ''Bizim sistemimizde orta sahanın her bölgesinde oynayabilecek modern bir futbolcu. Transfer ettiğimiz için çok mutlu oldum.'' sözlerini kullandı.