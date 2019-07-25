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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin gençleri parıldıyor

Fenerbahçe'nin gençleri parıldıyor

ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçtan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen forma şansı bulan genç oyuncular gelecek adına umut verdi.

'nin gençleri maçında da parlamaya devam etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı fakat , Abdulcebrail, ve Allahyar gösterdiği performansla beğeni topladı.

GOLÜ HAZIRLADILAR
Sarı-lacivertlilerin Hertha Berlin karşısındaki tek golü genç oyuncuların organizasyonu ile geldi. Yusuf Mert Tunç ile başlayan atak sağ kanatta Murat Sağlam ile devam etti. Genç sağ bek, yerden çok düzgün çevirdiği topu Allahyar gelişine ve düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe hazırlık maçından mağlup ayrıldı belki ama takımdaki genç oyuncular gelecek adına büyük umut verdi.

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 22:13
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