Fenerbahçe'nin gençleri parıldıyor
Fenerbahçe ile Hertha Berlin hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçtan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen forma şansı bulan genç oyuncular gelecek adına umut verdi.
Fenerbahçe'nin gençleri Hertha Berlin maçında da parlamaya devam etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı fakat Murat Sağlam, Abdulcebrail, Yusuf Mert Tunç ve Allahyar gösterdiği performansla beğeni topladı.
GOLÜ HAZIRLADILAR
Sarı-lacivertlilerin Hertha Berlin karşısındaki tek golü genç oyuncuların organizasyonu ile geldi. Yusuf Mert Tunç ile başlayan atak sağ kanatta Murat Sağlam ile devam etti. Genç sağ bek, yerden çok düzgün çevirdiği topu Allahyar gelişine ve düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe hazırlık maçından mağlup ayrıldı belki ama takımdaki genç oyuncular gelecek adına büyük umut verdi.
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 22:13
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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