Fenerbahçe'nin gençleri parıldıyor

Fenerbahçe'nin gençleri Hertha Berlin maçında da parlamaya devam etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı fakat Murat Sağlam, Abdulcebrail, Yusuf Mert Tunç ve Allahyar gösterdiği performansla beğeni topladı.

GOLÜ HAZIRLADILAR

Sarı-lacivertlilerin Hertha Berlin karşısındaki tek golü genç oyuncuların organizasyonu ile geldi. Yusuf Mert Tunç ile başlayan atak sağ kanatta Murat Sağlam ile devam etti. Genç sağ bek, yerden çok düzgün çevirdiği topu Allahyar gelişine ve düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe hazırlık maçından mağlup ayrıldı belki ama takımdaki genç oyuncular gelecek adına büyük umut verdi.