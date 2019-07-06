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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Tottenham'a çalım attı

Fenerbahçe Tottenham'a çalım attı

Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 'nin, bu transferde devi Tottenham'a çalım attığı belirtildi. İngiliz basını, ’u Tottenham’ın da istediğini ancak Fenerbahçe’nin işi bitirdiğini yazdı.

basını, Tottenham'ın bonservisi elinde olan Kruse'u almayı çok istediğini yazdı. Daily Express'in haberine göre Tottenham, 'e yedek olabilecek kaliteli bir golcü etmek istedi. Bonservisi elinde olduğu için 'a yönelen Tottenham, 'nin devreye girmesiyle oyuncuyu renklerine bağlayamadı. Ayrıca Kruse'nin yaşına rağmen etkili bir isim olduğu yorumu yapıldı.


KRUSE TAKIMA ALIŞMAYA BAŞLADI
Geldiği ilk günden itibaren güler yüzlü yapısıyla hem yönetimin hem de taraftarların sempatisini kazanan Max Kruse, takıma adapte olmaya da başladı. Kampa katılan Alman forvet, idmanlardaki hırslı çalışmasıyla dikkat çekerken, yeni arkadaşlarına da uyum sağlamaya başladı. Kruse, Tolga Ciğerci ile iyi anlaşıyor.

  1. 6.7.2019
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