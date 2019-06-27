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27 Haziran 2019, Perşembe
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'nin transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladı!

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni kulüp başkanı , kırmızı-beyazlıların sol beki 'yı 'nin etmeye yakın olduğunu söyledi. Ümraniyespor Kulübünün geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulunda 'nun yerine göreve seçilen başkan Aksar, transfer çalışmaları, stat düzenlemesi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takımdaki birkaç oyuncuya teklifi geldiğini belirten Aksar, "Bu oyuncuların başında geliyor. Bildiğiniz gibi Yasir bize 'den geldi. Yasir'in sözleşmesindeki maddeyle sarı-lacivertliler oyuncuyu bir sezon sonra alabilecekti. Fenerbahçe, Yasir'i istiyor. Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

, Yasir'in geride kalan sezonda Ümraniyespor formasıyla iyi bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Bizim için değerli bir oyuncu. Fenerbahçe sözleşme bedelini yatırdığında Yasir'i kadrosuna katacak. Fenerbahçe eğer transferden vazgeçerse de biz kendisiyle devam etmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksar, kırmızı-beyazlı takımın hücum oyuncusu Emircan Altıntaş'ın ile isminin geçtiğini ancak kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını belirtti.

"ÜMRANİYESPOR ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ, YÜKÜMÜZ AĞIR"

ile da devam etmek istediklerini aktaran Tarık Aksar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet Taşyürek bizim en son hocamız ve oldukça istikrarlı bir yol aldı. Hocamıza öncelik verip onunla görüşmemiz gerekiyordu. Nitekim de öyle yaptık. Teknik direktörümüz geldiği günden bu yana takımı başarıdan başarıya koşturdu. Hocamız bizimle çalışmak isterse olur. Bazı noktalarda kendisine serbestlik verdik. Yarın, öbür gün yine bir araya geleceğiz."

Kendilerinden önceki başkanlığındaki yönetimin güzel işlere imza attığının altını çizen Aksar, "Ümraniyespor çıtayı çok yükseltti, yükümüz ağır. 'nda yarı final oynadık. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Ümraniyespor'da bir istikrar var ve bunu devam ettirebilmek için iskelet yapımızı bozmayacağız. Aynı ekiple devam edebilmek için çaba sarf ediyoruz. Sözleşmesi biten oyuncu arkadaşlarımızla yeniden görüşeceğiz." şeklinde görüş bildirdi.

Aksar, takımı sürükleyecek yeni transferler yapmayı düşündüklerini anlatarak, "Bu transferlerin arkasına da genç ve yetenekli arkadaşlarımızı almak istiyoruz. Bizim önceliğimiz gençleri önemseyerek önümüzdeki sezonlarda altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla takımı bütünleştirmek ve oyuncu üretip-satan kulüp haline gelmek. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen yeni sezonda da play-off'u zorlayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

STAT MÜJDESİ

Ümraniye Belediyesi Stadı'nın tribün inşasının sona ermesi için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Tarık Aksar, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz daha önce burası bir çöplüktü. Gaz sıkışmasının azalması için belli bir zamana ihtiyaç var. Mesela diğer kale arkasına yapılan tribünde herhangi bir problem yok. Burası, bu sezon kısmet olursa açılacak. Skor tabelasının bulunduğu kale arkasında sızıntı olma ihtimali nedeniyle bekliyoruz. Sanırım bu, birkaç sezon daha sürecek. Daha sonrasında stadımızı tamamen yenileyeceğiz."

() Başkanı 'le yarın bir toplantı yapacaklarını anlatan Aksar, "Bu toplantıda 1. Lig'deki takımların ekonomik olarak desteklenmesi için federasyondan yardım isteyeceğiz. Yayıncı kuruluştan ve farklı yerlerden gelen gelirlerle kulübümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz fakat bu gelirler bizim için çok yetersiz." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 12:13
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