Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in veda günü
26 Mayıs 2019, Pazar
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'de 'in veda günü

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in veda günü

, 17. yılını geçirdiği sarı lacivertli takımda ‘son maçına’ çıkıyor.

'in sarı kart cezası nedeniyle kalede bugün yer alacak. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertli takıma büyük olasılıkla veda edecek. formasıyla 524 resmi maça çıkan Demirel, Müjdat Yetkiner'den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan futbolcu. Kaptan bir ara kadro dışı kaldığı bu sezon 15 maçta kaleyi korurken; 19 gol yedi. Volkan'a yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor.
  1. 26.5.2019
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