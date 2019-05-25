Robin van Persie: Keşke ayrılmasaydım
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Van Persie, futbolu bırakmasının ardından BBC’ye konuştu.
Efsane oyuncu, Manchester United'den Fenerbahçe'ye transferi için, "Sir Ferguson'un bırakma kararı şok etmişti. 1 yıl daha kontratım vardı. Belki de kalıp, forma için savaşmalıydım. Bir karar vermem gerekiyordu. Düşündüm ve Fenerbahçe'ye transfer oldum" dedi.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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