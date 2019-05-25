Robin van Persie: Keşke ayrılmasaydım
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Robin Persie: Keşke ayrılmasaydım

Robin van Persie: Keşke ayrılmasaydım

'de bekleneni veremeyen Persie, futbolu bırakmasının ardından BBC’ye konuştu.

Efsane oyuncu, 'den 'ye transferi için, "Sir Ferguson'un bırakma kararı şok etmişti. 1 yıl daha kontratım vardı. Belki de kalıp, forma için savaşmalıydım. Bir karar vermem gerekiyordu. Düşündüm ve Fenerbahçe'ye oldum" dedi.

  1. 25.5.2019
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