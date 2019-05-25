Robin van Persie: Keşke ayrılmasaydım

Efsane oyuncu, Manchester United'den Fenerbahçe'ye transferi için, "Sir Ferguson'un bırakma kararı şok etmişti. 1 yıl daha kontratım vardı. Belki de kalıp, forma için savaşmalıydım. Bir karar vermem gerekiyordu. Düşündüm ve Fenerbahçe'ye transfer oldum" dedi.