Konu: Hatalar! Söz: Ali Koç’ta

Fenerbahçe'de 'sistematik hakem hataları' ile ilgili düzenleneceği açıklanan basın toplantısı bugün yapılacak. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkan Ali Koç'un da katılacağı toplantıda sarı- lacivertli takım aleyhine bu sezon yapılan hakem hatalarının video ile ekrandan tek tek gösterilmesi bekleniyor.