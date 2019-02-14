Konu: Hatalar! Söz: Ali Koç’ta – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Konu: Hatalar! Söz: ’ta

Konu: Hatalar! Söz: Ali Koç’ta

'de 'sistematik hakem hataları' ile ilgili düzenleneceği açıklanan basın toplantısı bugün yapılacak.

'de 'sistematik hakem hataları' ile ilgili düzenleneceği açıklanan basın toplantısı bugün yapılacak. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkan 'un da katılacağı toplantıda sarı- lacivertli takım aleyhine bu sezon yapılan hakem hatalarının video ile ekrandan tek tek gösterilmesi bekleniyor.

  1. 14.2.2019
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