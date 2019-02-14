Konu: Hatalar! Söz: Ali Koç’ta
Fenerbahçe'de 'sistematik hakem hataları' ile ilgili düzenleneceği açıklanan basın toplantısı bugün yapılacak.
Fenerbahçe'de 'sistematik hakem hataları' ile ilgili düzenleneceği açıklanan basın toplantısı bugün yapılacak. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkan Ali Koç'un da katılacağı toplantıda sarı- lacivertli takım aleyhine bu sezon yapılan hakem hatalarının video ile ekrandan tek tek gösterilmesi bekleniyor.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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