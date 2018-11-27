Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka, lig maçına başka kadro 
27 Kasım 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro

Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro

D Grubu beşinci maç haftasında Hırvatistan ekibi ile perşembe günü karşı karşıya gelecek olan 'de maç kadrosu şekillenmeye başladı.

ile oynanan derbide yaşanan olaylar nedeniyle () tarafından 8 resmi müsabakadan men edilen Jailson'un 'deki cezası devam ederken, Brezilyalı yıldızın Avrupa maçında ilk 11'de olması yüksek bir ihtimal. 23 yaşındaki oyuncunun ön liberodaki yerini alması, Andre Ayew'in ise parmağındaki kırık nedeniyle bu karşılaşmada dinlendirilmesi bekleniyor.

, D Grubu'nda 7 puan ile 2'nci sırada yer alırken, rakibi ise 12 puan ile lider konumda. Son karşılaşmayı 3'üncü sırada 3 puanı bulunan Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacak olan Türk temsilcisi, perşembe günü Hırvat ekibini mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

SARI-LACİVERTLİ EKİP DİNAMO ZAGREB KARŞISINDA;&NBSP;
"Harun - Şener, Neustadter, Skrtel, , Jailson, Eljif, Barış, Valbuena, Slimani, Frey" dizilişiyle yer alacak.

LİGDE JAILSON YERİNE MEHMET TOPAL
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında 'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin, ligde ise Avrupa maçından daha farklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta 'a 2-1 yenilerek 'a puansız dönen sarı-lacivertliler, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek bu sezon sergilenen futboldan memnun olmayan taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor.

'ya gönderilen listede olmadığı için Dinamo Zagreb maçında görev alamayacak olan ligde ise Jailson gibi cezalı durumda. Teknik Direktör Erwin Koeman, Jailson'un yerine 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 'a görev verecek ama forvette çok fazla bir seçeneği bulunmuyor. Sağ bekte ise Şener yerine savunma yönü daha güçlü olan Isla'nın oynatılması daha kuvvetli bir ihtimal.

FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ İSE ŞÖYLE:
"Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani"

  1. 27.11.2018 11:03
  2. Güncelleme: 27.11.2018 11:43
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN