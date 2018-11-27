Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 resmi müsabakadan men edilen Jailson'un Süper Lig'deki cezası devam ederken, Brezilyalı yıldızın Avrupa maçında ilk 11'de olması yüksek bir ihtimal. 23 yaşındaki oyuncunun ön liberodaki yerini alması, Andre Ayew'in ise parmağındaki kırık nedeniyle bu karşılaşmada dinlendirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'nda 7 puan ile 2'nci sırada yer alırken, rakibi Dinamo Zagreb ise 12 puan ile lider konumda. Son karşılaşmayı 3'üncü sırada 3 puanı bulunan Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacak olan Türk temsilcisi, perşembe günü Hırvat ekibini mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

SARI-LACİVERTLİ EKİP DİNAMO ZAGREB KARŞISINDA;&NBSP;

"Harun - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Barış, Valbuena, Slimani, Frey" dizilişiyle yer alacak.

LİGDE JAILSON YERİNE MEHMET TOPAL

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin, ligde ise Avrupa maçından daha farklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-1 yenilerek İstanbul'a puansız dönen sarı-lacivertliler, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek bu sezon sergilenen futboldan memnun olmayan taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor.

UEFA'ya gönderilen listede olmadığı için Dinamo Zagreb maçında görev alamayacak olan Soldado ligde ise Jailson gibi cezalı durumda. Teknik Direktör Erwin Koeman, Jailson'un yerine 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'a görev verecek ama forvette çok fazla bir seçeneği bulunmuyor. Sağ bekte ise Şener yerine savunma yönü daha güçlü olan Isla'nın oynatılması daha kuvvetli bir ihtimal.

FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ İSE ŞÖYLE:

"Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani"