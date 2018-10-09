Cocu’nun 60 dakika takıntısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşmalardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan önce yapmıyor.
9 müsabakada 60'tan sonra değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 12 müsabakanın 9'unda 60. dakikadan sonra oyuncu değişikliği yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Beşiktaş karşısında 56. dakikada Mehmet Topal-Eljif Elmas, Rizespor maçında 46. dakikada Aatif-Frey ve Başakşehir müsabakasında da 59. dakikada Frey-Benzia değişikliklerini yaptı. Cocu bu maçlar dışında hiçbir şekilde 60. dakikadan önce oyuna müdahale etmedi.
Phillip Cocu'nun 60. dakikadan sonra yaptığı değişiklikler şöyle:
Fenerbahçe-Bursaspor: Soldador-Dirar (dk. 66)
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Ekici-Valbuena (dk. 63)
Göztepe-Fenerbahçe: Nabil Dirar-Barış Alıcı (dk. 64)
Fenerbahçe Kayserispor: Mehmet Ekici-Michael Frey (dk. 66)
Konyaspor-Fenerbahçe: Aatif-Eljif Elmas (dk. 66)
Benfica-Fenerbahçe: Valbuena-Mehmet Ekici (dk. 61)
Fenerbahçe-Benfica: Mehmet Topal-Barış Alıcı (dk. 65)
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Aatif-Barış Alıcı (dk. 64)
Fenerbahçe-Spartak Trnava: Reyes-Şener, Ayew-Valbuena (dk. 76)
- 9.10.2018 09:56
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Ömer Bayram: "Artık galibiyet serisi yakalamalıyız"
Toplam 1
Yorum
N0_Name Kusura bakma da böyle oynarsan biz zor galibiyet serisi yakalarız. Latovlevici gibi bişeysin ya. Rakibi geçemiyosun.
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Trabznospor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisar'a gelmedi
Toplam 2
Yorum
ismail başın sağ olsun Allah mekanını cennet eylesin
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Burak Yılmaz, TFF başvurusunu geri çekti
Toplam 1
Yorum
İsmail burak ı tebrik ederiz kendisine yakışanı yapmış
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