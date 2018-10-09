Cocu’nun 60 dakika takıntısı
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Cocu’nun 60 dakika takıntısı

    Cocu’nun 60 dakika takıntısı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşmalardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan önce yapmıyor.

    Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Phillip Cocu, şu ana kadar sahaya istenen futbolu yansıtamadı. 'de 8 haftanın sonunda 15. sırada yer alan Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Hollandalı teknik adam, oynattığı kötü futbolun yanı sıra yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de dikkat çekti.

    9 müsabakada 60'tan sonra değişiklik
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 12 müsabakanın 9'unda 60. dakikadan sonra oyuncu değişikliği yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece karşısında 56. dakikada Mehmet Topal-Eljif Elmas, Rizespor maçında 46. dakikada Aatif-Frey ve Başakşehir müsabakasında da 59. dakikada Frey-Benzia değişikliklerini yaptı. Cocu bu maçlar dışında hiçbir şekilde 60. dakikadan önce oyuna müdahale etmedi.

    Phillip Cocu'nun 60. dakikadan sonra yaptığı değişiklikler şöyle:

    Fenerbahçe-Bursaspor: Soldador-Dirar (dk. 66)
    Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Ekici-Valbuena (dk. 63)
    Göztepe-Fenerbahçe: Nabil Dirar-Barış Alıcı (dk. 64)
    Fenerbahçe Kayserispor: Mehmet Ekici-Michael Frey (dk. 66)
    Konyaspor-Fenerbahçe: Aatif-Eljif Elmas (dk. 66)
    Benfica-Fenerbahçe: Valbuena-Mehmet Ekici (dk. 61)
    Fenerbahçe-Benfica: Mehmet Topal-Barış Alıcı (dk. 65)
    Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Aatif-Barış Alıcı (dk. 64)
    Fenerbahçe-Spartak Trnava: Reyes-Şener, Ayew-Valbuena (dk. 76)
    1. 9.10.2018 09:56
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