Biraz daha zaman lazım – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Biraz daha zaman lazım

    Biraz daha zaman lazım

    Kötü sonuçların ardından başkanın hesap sorduğu Comolli “ çok sabırsız. kültürünü anlamaya çalışıyorum” diyerek kendini savundu

    karşılaşması sonrası başkan , Damien Comolli'ye, Comolli de Phillip Cocu'ya hesap sordu… Hollandalı hoca, kendini istatistiklerle savunup, maçını şanssızlık yüzünden kaybettiklerini dile getirdi. Comolli ise 'de henüz ikinci ayını yaşadığını belirterek zaman istedi. FRANSIZ adamı, başkanla yaptığı görüşmede "Yeni bir ülkede görev yapıyorum. çok sabırsız. kültürünü anlamaya çalışıyorum. Kimsenin bir maç bile kaybetmeye tahammülü yok. Cocu ile sürekli diyalog halindeyiz. Disiplin sorunumuz yok. ve stratejilerimizi tartışmaya her zaman açığım" sözlerini kullandı.
    1. 22.8.2018
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