Teodorczyk Çizme’ye – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Çizme’ye

    Teodorczyk Çizme’ye
    Kanarya'nın İslam Slimani'den sonra 'te forma giyen Lukazs 'u da kadrosuna katmak istediği iddia ediliyordu. Anderlecht'de mutsuz olan Polonyalı futbolcunun Udinese ile anlaştığı kaydedildi. , ve 'ın gündemindeki isim için 7 milyon Euro ödeyecek.
    1. 18.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teodorczyk Çizme’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN