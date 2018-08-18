KURULDUĞU 1991 yılından beri Türk Spor Basını'na yön veren FOTOMAÇ Gazetesi, 27. doğum gününü büyük bir coşku ile kutladı. FOTOMAÇ Spor Servisi'ndeki törene Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da katıldı. FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan 27. yaş günü pastasını keserken, gazete çalışanları da her zamanki gibi omuz omuzaydı. FOTOMAÇ Gazetesi'nde görüşlerini kamuoyu ile paylaşan birbirinden değerli spor yazarları da 27. doğum günü kutlamalarına katıldı.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN SPOR GAZETESİ

TÖRENDE Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'ı tebrik ederken, tüm ekibe başarılarının devamını diledi. FOTOMAÇ'ın doğum günü pastası spor servisi içinde kesildi. 27 yıldır bizi Türk Spor Basını'nın zirvesine kesintisiz olarak oturtan, Türkiye'nin en çok satan spor gazetesi yapan siz değerli okurlarımız da her zaman olduğu gibi yanımızdaydınız. Bu sezon da en doğru ve ayrıntılı haberleri sizlere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Siz değerli okurlarımıza büyük sürprizlerimiz sürecek.