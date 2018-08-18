Fotomaç 27 yaşında – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    27 yaşında

    Fotomaç 27 yaşında

    Başkan Vekili Dr. , Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan’ı tebrik etti

    KURULDUĞU 1991 yılından beri 'na yön veren Gazetesi, 27. doğum gününü büyük bir coşku ile kutladı. FOTOMAÇ 'ndeki törene Başkan Vekili Dr. da katıldı. FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan 27. yaş günü pastasını keserken, gazete çalışanları da her zamanki gibi omuz omuzaydı. FOTOMAÇ Gazetesi'nde görüşlerini kamuoyu ile paylaşan birbirinden değerli spor yazarları da 27. kutlamalarına katıldı.

    TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN SPOR GAZETESİ

    TÖRENDE Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'ı tebrik ederken, tüm ekibe başarılarının devamını diledi. FOTOMAÇ'ın doğum günü pastası spor servisi içinde kesildi. 27 yıldır bizi Türk Spor Basını'nın zirvesine kesintisiz olarak oturtan, 'nin en çok satan spor gazetesi yapan siz değerli okurlarımız da her zaman olduğu gibi yanımızdaydınız. Bu sezon da en doğru ve ayrıntılı haberleri sizlere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Siz değerli okurlarımıza büyük sürprizlerimiz sürecek.

    1. 18.8.2018
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