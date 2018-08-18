4’üncü kez rakipler – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    4’üncü kez rakipler

    4’üncü kez rakipler
    İki takım toplamda 4. kez kapışacak. Sarı-lacivertliler, 'de ilk defa geçen sezon mücadele eden rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazandı. Sezonun ilk yarısında kendi evinde oynadığı karşılaşmayı 3-1 galip bitiren , deplasmanda da 2-0 kazanmıştı. 'ndaki maçı ise aldı.
    1. 18.8.2018
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