Merdivenden sevk – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Merdivenden sevk

    Merdivenden sevk
    FENERBAHÇE, maçında boşluklarından 'ye sevk edildi. 'den yapılan açıklamada, 'nin maçında, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Disiplin Talimatının 49. maddesi uyarınca sevk edildiği duyuruldu.
    1. 15.8.2018
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