Selçuk abisiz 5 yıl – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Selçuk abisiz 5 yıl

    Selçuk abisiz 5 yıl
    F.Bahçe'nin efsane ismi ve Fotomaç yazarı , ölümünün 5. yılında anıldı. Sarı-lacivertli kulüp, twitter'dan, "İleride Selçuk Yula var!" başlığıyla kullandığı görselin eşliğinde, "F.Bahçe tarihine iz bırakan büyük kaptan Selçuk Yula'yı vefatının 5. yılında rahmetle anıyoruz" paylaşımı yaptı. Biz de Fotomaç ailesi olarak merhumu saygıyla anıyoruz.
    1. 7.8.2018
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