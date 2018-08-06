Selçuk Yula, mezarı başında anıldı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , mezarı başında anıldı

    <a href="/index/selcuk-yula?id=148604af-5b62-416f-ae9c-d050ad684682" class="" rel="tag">Selçuk Yula</a>, mezarı başında anıldı

    ve A 'ın efsane oyuncularından , vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Yula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kulübünün eski yöneticilerinden , sarı-lacivertli eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.

    Tören, Yula'nın mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

    Sarı-lacivertli ekipte 1979-1986 yıllarında forma giyen , 6 Ağustos 2013'te hayatını kaybetmişti.

    1. 6.8.2018 20:12
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