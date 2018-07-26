ESpor kartopu gibi
1907 F.Bahçe Derneği, InGame Group ile anlaştı. ESpor Başkanı Afra, “ESpor kartopu gibi” dedi
ESPOR alanında uzun süredir başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren 1907 Fenerbahçe Derneği, tamamen Türk yapımı bir oyun olan Zula ile ESpor alanında işbirliği anlaşması imzaladı. İmza törenine F.Bahçe ESpor Başkanı Sina Afra, sporcular ve InGame Group'tan Genco Alp katıldı. Sina Afra, "20 sene sonra ESpor'da olmayan bir kulüp kendini sorgulayacaktır. Zula'nın 16 milyon oyuncusu var, önemli bir anlaşma yaptık. ESpor kartopu gibi büyüyor. ESpor, gençlerin ve geleceğin sporu" dedi.
- 26.7.2018
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