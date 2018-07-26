ESpor kartopu gibi – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    gibi

    ESpor kartopu gibi

    1907 F.Bahçe Derneği, ile anlaştı. Başkanı Afra, “ gibi” dedi

    alanında uzun süredir başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren 1907 Fenerbahçe Derneği, tamamen Türk yapımı bir oyun olan ile işbirliği anlaşması imzaladı. İmza törenine F.Bahçe ESpor Başkanı , sporcular ve 'tan Genco Alp katıldı. Sina Afra, "20 sene sonra ESpor'da olmayan bir kulüp kendini sorgulayacaktır. Zula'nın 16 milyon oyuncusu var, önemli bir anlaşma yaptık. gibi büyüyor. ESpor, gençlerin ve geleceğin sporu" dedi.
    1. 26.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ESpor kartopu gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN