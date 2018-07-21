İngiliz temsilcisi, Brezilyalı yıldızı için Fenerbahçe’ye yeni bir teklif daha yaptı. Cocu onun gitmesini istemiyor.
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Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor..
- 21.7.2018 07:47
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Akhisarspor'da Eren gündemde
Toplam 1
Yorum
akigo takımda 3 tane sol bek oynayacak adam var.forvet alın orta saha alın.yokmu başka işiniz
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Quaresma için Çin şifresi
Toplam 1
Yorum
kartal negredoya orta yapmadı q7 yüzünden gitti şampiyonluk.satın gitsin yaşlandı zaten.bu sene sattınız sattınız yoksa bişey kazandırmadan gider.
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Başkandan flaş açıklama: Galatasaray oyuncumuzu istiyor
Toplam 2
Yorum
rr 4-5 milyon neyse verip alın.genç yetenekli süratli CLde oynayınca piyasası 20milyonu rahat görür.takımada çok faydalı olur.
Watford’un aklı fikri Josef'te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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