Watford’un aklı fikri Josef'te! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’un aklı fikri 'te!

    Watford’un aklı fikri Josef'te!

    temsilcisi, yıldızı için ’ye yeni bir teklif daha yaptı. Cocu onun gitmesini istemiyor.

    ekibi , de Souza'nın peşini bir türlü bırakmıyor. Uzun süredir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekibi, yeni bir teklifle Sarı- Lacivertli yönetimin kapısını çaldı.

    VİZE YOK
    Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor..
    1. 21.7.2018 07:47
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