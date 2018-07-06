Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu ABD'li oyuncu Kiah Stokes ile güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımız, New York Liberty'de forma giyen Kiah Stokes'i 3 yıllığına renklerine bağladı.?? 1,91 metre boyunda olan Kiah Stokes bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir.??" denildi.
Geçen sezon BOTAŞ formasıyla ligde "ribaunt kraliçesi" olan 25 yaşındaki pivot, 13 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
Stokes ayrıca 2015'te WNBA'de "en iyi çaylak" beşine seçildi.
- 6.7.2018 15:13
-
Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
-
Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
-
Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Kiah Stokes, Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.