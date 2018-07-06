Kiah Stokes, Fenerbahçe'de
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    Kiah Stokes, Fenerbahçe'de

    Takımı, kadrosunu ABD'li oyuncu ile güçlendirdi.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " takımımız, Liberty'de forma giyen 'i 3 yıllığına renklerine bağladı.?? 1,91 metre boyunda olan Kiah Stokes bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir.??" denildi.

    Geçen sezon BOTAŞ formasıyla ligde "ribaunt kraliçesi" olan 25 yaşındaki pivot, 13 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

    Stokes ayrıca 2015'te WNBA'de "en iyi çaylak" beşine seçildi.

    1. 6.7.2018 15:13
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