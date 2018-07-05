Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 takviye – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ndan 3 takviye

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 takviye

    , , ve ’i renklerine bağladı.

    , yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda üç isimle anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvat , Hollandalı ve Belçikalı ile anlaştıkları belirtildi. Cupkovic son olarak Tours Volley-Ball'da, Klinkenberg, Revivre Milano'da ve Ter Maat da Volley'de oynuyordu.
    1. 5.7.2018 16:02
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