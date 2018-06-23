"Bu rakama olmaz" – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    "Bu rakama olmaz"

    "Bu rakama olmaz"
    Sarı-lacivertli takımın etmek istediği Balbuena için Corinthians Başkanı Andres ateş püskürdü. Sanchez, 4 milyon euro'ya biteceği söylenen transferin bu rakama mümkün olmadığını kaydetti. Haberleri çıkarmakla suçladığı menajer Cornelio'yu sert dille eleştirdi.
    1. 23.6.2018
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