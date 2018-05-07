Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan ‘rozet’ jesti – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkanı ’dan ‘rozet’ jesti

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan ‘rozet’ jesti
    Başkanı , kulübe üç sene önce üye olan 6 taraftarın isteğini kırmayıp Ülker Stadı'nda üyelik rozetlerini taktı. Yıldırım'ın bu jestine çok sevinen sarı-lacivertli üyeler, başkanla bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler. Mini törende yöneticiler ve da hazır bulundu.
    1. 7.5.2018
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