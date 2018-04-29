Fenerbahçeli Martin Skrtel: Kanı durduramadık
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Martin Skrtel, Kasımpaşa karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu
İşte Skrtel'in açıklamaları:
"Böyle sakatlıklar futbolda olan şeyler. Kafamdan akan kanı durduramadık ama galip geldiğimiz için mutluyum. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu. İstediğimizi alarak evimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
TOPLAM 10 DİKİŞ ATILACAK
Slovak yıldıza soyunma odasında kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından geçici olarak 5 dikiş atıldı. Skrtel'in kanamasının devam etmesinin ardından, deneyimli stoper karşılaşmanın ardından hastaneye götürülürken, kendisine hastanede 5 dikiş daha atılacak.
- 28.4.2018 22:01
- Güncelleme: 29.4.2018 01:39
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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