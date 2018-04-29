Fenerbahçeli Martin Skrtel: Kanı durduramadık – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli Martin Skrtel: Kanı durduramadık

    Fenerbahçeli Martin Skrtel: Kanı durduramadık

    'nin yıldız oyuncusu Martin Skrtel, Kasımpaşa karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

    İşte Skrtel'in açıklamaları:

    "Böyle sakatlıklar futbolda olan şeyler. Kafamdan akan kanı durduramadık ama galip geldiğimiz için mutluyum. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu. İstediğimizi alarak evimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

    TOPLAM 10 DİKİŞ ATILACAK
    Slovak yıldıza soyunma odasında kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından geçici olarak 5 dikiş atıldı. Skrtel'in kanamasının devam etmesinin ardından, deneyimli stoper karşılaşmanın ardından hastaneye götürülürken, kendisine hastanede 5 dikiş daha atılacak.

    1. 28.4.2018 22:01
    2. Güncelleme: 29.4.2018 01:39
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