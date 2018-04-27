Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi

    Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 22'si daha adliyeye sevk edildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü 'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, işlemleri tamamlanan 22'si daha Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
    Adliyeye dün getirilerek savcılıkça sorgulanan 25 şüpheliden, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'i "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları, 15'i "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden, S.D'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklanmıştı.

    1. 27.4.2018 07:42
    2. Güncelleme: 27.4.2018 07:46
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