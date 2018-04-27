Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 22'si daha adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, işlemleri tamamlanan 22'si daha Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.
3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Adliyeye dün getirilerek savcılıkça sorgulanan 25 şüpheliden, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'i "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları, 15'i "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden, S.D'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklanmıştı.
- 27.4.2018 07:42
- Güncelleme: 27.4.2018 07:46
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 56
Yorum
mustafa toygar Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın işleri güçleri fitne...
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
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Yorum
fb basketball turkiyeyi basketbolu sevdiren aziz abradovic ve yildizlari asla unutulmayacaklar
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Toplam 4
Yorum
sami tebrikler fener tebrikler buyuk hoca Obra, sen bir efsanesin. heykelini uzaya dikmek lazim, kariyerin ve kisiligin tartisilmaz. saygilar
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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