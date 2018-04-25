Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası

Beşiktaşlı doktorları, "olmayan yarığa zımba dikiş atmakla" itham eden birlik yetkilileri, "görevi kötüye kullanma" ve "sahtekarlık" suçlarının işlendiğini savundular. Yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün derbide görev alan doktorlarının lisanslarının iptali için de Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunma kararı alındığı belirtildi.