Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası

    Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası

    Fenerbahçeli Hekimler Birliği, olaylı kupa derbisinde görev yapan 'ın kulüp doktorları hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

    Beşiktaşlı doktorları, "olmayan yarığa zımba dikiş atmakla" itham eden birlik yetkilileri, "görevi kötüye kullanma" ve "sahtekarlık" suçlarının işlendiğini savundular. Yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün derbide görev alan doktorlarının lisanslarının iptali için de Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunma kararı alındığı belirtildi.

    1. 25.4.2018
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