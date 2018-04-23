Fenerbahçe taraftarından Süleyman Seba'ya küfür

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor' sesleri yükseldi. Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.



SEBA'YA KÜFÜR

Bu arada Fenerbahçe taraftarları Antalyaspor maçında Süleyman Seba aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.