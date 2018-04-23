Fenerbahçe taraftarından Süleyman Seba'ya küfür – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    taraftarından Süleyman Seba'ya küfür

    Fenerbahçe taraftarından Süleyman Seba'ya küfür

    tribünlerinden ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.

    'in 30. haftasında 'nin ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor' sesleri yükseldi. Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.

    SEBA'YA KÜFÜR
    Bu arada Fenerbahçe taraftarları Antalyaspor maçında Süleyman Seba aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.

    1. 23.4.2018 21:01
    2. Güncelleme: 23.4.2018 23:09
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