Fenerbahçe taraftarından Süleyman Seba'ya küfür
Fenerbahçe tribünlerinden ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor' sesleri yükseldi. Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.
SEBA'YA KÜFÜR
Bu arada Fenerbahçe taraftarları Antalyaspor maçında Süleyman Seba aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.
- 23.4.2018 21:01
- Güncelleme: 23.4.2018 23:09
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Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Fenerbahçe taraftarından Süleyman Seba'ya küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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