Obra, play-off öncesi temkinli – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Obra, play-off öncesi temkinli

    Obra, play-off öncesi temkinli
    Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obrodovic, Euroleague'de Baskonia ile oynayacakları play-off serisi maçları öncesi temkinli konuştu. Sırp coach, çok iyi bir rakibe karşı mücadele vereceklerini belirtirken, "Saha avantajı bizde ama bu böyle seviyelerde çok da önemli değil. Savaşmadan turu geçemeyiz. Dikkatlı olmalıyız" dedi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    THY
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