Janssen: Artık hazırım – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
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    : hazırım

    Janssen: Artık hazırım
    F.Bahçe'nin golcü isimlerinden , uzun bir sakatlık döneminin ardından dün kadrodaydı. Yedek soyunan Hollanladı futbolcu, zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "İlk defa başıma bu kadar uzun süreli bir sakatlık süreci geldi. Çok çalıştım ve bir an önce dönmek istiyordum. takımıma katkı sağlamaya hazırım" dedi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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