Terraneo Ada’da – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Terraneo Ada’da

    Terraneo Ada’da
    F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo, 'in son sırasında yer alan 'un teknik danışmanı oldu. Anlaşmanın 6 aylık olduğu bildirildi. İtalyan futbol adamı, 2015-16 sezonu başında geldiği 'de sezon ortasında kovulmuş, sonrasında hiçbir takımla anlaşmamıştı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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