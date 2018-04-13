Forvet katkısı 19.6’da kaldı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    katkısı 19.6’da kaldı

    Forvet katkısı 19.6’da kaldı
    , şu an ligin en golcü ikinci takımı (56) olmasına rağmen forvetlerinden beklenen katkıyı bir türlü alamadı. siftah yapamadan gitti, 6, Fernandao ise 5 kez fileleri sarstı; forvetlerin katkısı yüzde 19.6'da kaldı. Son 10 yılın en kısır sezonu Bienvenu&Sow ikilisinin 13 golde kaldığı 2011-12 sezonu.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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