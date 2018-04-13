Eljif’le özel toplantı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ’le özel toplantı

    Eljif’le özel toplantı
    , forma şansı bulmadığı için ayrılmak istediği iddia edilen Elmas'la bir görüşme yaptı. Sarı- lacivertli hocanın genç oyuncuya, "Sana inanıyor ve güveniyorum. Ancak şimdi oyuncu değil, maç kazanma dönemindeyiz. Daha 18'indesin, kendini gösterecek çok zamanın olacak" diyerek moral verdiği öğrenildi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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