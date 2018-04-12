Aatıf 11’e dönüyor
Cezası biten Faslı oyuncu, Alper Potuk’un yerine yeniden onbire monte edilecek. Yine yedek soyunacak olan Valbuena, ‘hamle adamı’ olarak kenarda bekleyecek
Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi sakat ve cezalı oyuncunun olmaması yüzleri güldürüyor. Aatıf Chahechouhe'nin sarı kart cezası sona ererken, sakatlığı geçen Vincent Jansenn de tek devre de olsa görev yapacak hale geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hala fiziksel eksikleri olan Janssen'i bu hafta da riske etmeyeceği ve Beşiktaş ile oynanacak kupa maçına saklayacağı gelen haberler arasında. Aatıf ise Alper Potuk'un yerine yeniden ilk onbire monte edilecek. Bu değişiklik dışında Osmanlıspor'u 2-0 yenen kadronun Sivas'ta da aynen sahada olması bekleniyor. Valbuena ise yine yedek soyunup, maçın seyrine göre 2. yarı şans bulacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Aatıf 11’e dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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