Aatıf 11’e dönüyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Aatıf 11’e dönüyor

    Aatıf 11’e dönüyor

    Cezası biten Faslı oyuncu, ’un yerine yeniden onbire monte edilecek. Yine yedek soyunacak olan Valbuena, ‘hamle adamı’ olarak kenarda bekleyecek

    'de deplasmanı öncesi sakat ve cezalı oyuncunun olmaması yüzleri güldürüyor. Aatıf Chahechouhe'nin sarı kart cezası sona ererken, sakatlığı geçen Vincent Jansenn de tek devre de olsa görev yapacak hale geldi. Teknik direktör 'ın hala fiziksel eksikleri olan Janssen'i bu hafta da riske etmeyeceği ve ile oynanacak kupa maçına saklayacağı gelen haberler arasında. Aatıf ise 'un yerine yeniden ilk onbire monte edilecek. Bu değişiklik dışında 'u 2-0 yenen kadronun 'ta da aynen sahada olması bekleniyor. Valbuena ise yine yedek soyunup, maçın seyrine göre 2. yarı şans bulacak.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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