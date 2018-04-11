Eleştiriler boşuna değil – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Eleştiriler boşuna değil

    Eleştiriler boşuna değil
    , 'u 2-0 yenerken, Hasan Ali Kaldırım'ın performansı eleştiri almıştı. 90 dakika sahada kalan milli futbolcunun maç istatistiğine bakıldığında ise eleştirilerdeki haklılık payı bariz şekilde ortaya çıktı. Hasan Ali, maç boyunca 15 hatalı pas yaptı, 8 ortada hiç isabet bulamadı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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