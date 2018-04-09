Taraftarı Kanarya’yı yalnız bırakmadı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Taraftarı Kanarya’yı yalnız bırakmadı

    Taraftarı Kanarya’yı yalnız bırakmadı

    taraftarı Kanarya'yı yalnız bırakmadı. F.Bahçeli taraftarlar, derbiler hariç diğer maçlara oranla bu dünkü mücadelede tribünleri daha fazla doldurdu.

    taraftarı Kanarya'yı yalnız bırakmadı. F.Bahçeli taraftarlar, derbiler hariç diğer maçlara oranla bu dünkü mücadelede tribünleri daha fazla doldurdu. Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin sarı-lacivertli takımlarına destek oldu. 'u desteklemek için 'a gelen 150 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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