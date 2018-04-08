Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı

    Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı

    Kanarya, 'de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi.

    Kanarya, 'de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi. , Evkur , ve serisinde rakip forvetlere geçit vermedi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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