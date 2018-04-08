Aatıf’ın yerine Alper Potuk – Fotomaç – 08 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aatıf’ın yerine

    Aatıf’ın yerine Alper Potuk

    Kanarya’da ’u 5-0 yenen ilk onbirde tek değişiklik olacak. Sarı kart cezalısı Aatıf’ın yerine solda Alper’in forma giymesi bekleniyor

    'de takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz tam hazır olmayan Vincent Janssen kadroda yok. da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Faslı oyuncunun yerine ilk 11'de 'un görev alması bekleniyor. Tek değişiklik dışında geçtiğimiz hafta 'u deplasmanda 5-0 yenen kadro aynen sahada olacak. Konuk ekipte de Özer Hurmacı'nın sakatlığı bulunuyor.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatıf’ın yerine Alper Potuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN