‘Niyeti baştan belli!’
Uslu, Beşiktaş Başkanı Orman’ın Demba Ba açıklamasının sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik olduğunu söyledi
Genel sekreter Mahmut Uslu, yazılı bir açıklama yaptı. Uslu'nun açıklamasında, "Sayın Orman'ın sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik bu tarz açıklamalar yapması, niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren niteliktedir. Geçmiş şampiyonluklar konusuna yönelik haddini aşan tarih bilmez açıklamaları da iki camiayı birbirine düşürme eyleminden ibarettir" ifadelerini yer verildi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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