‘Niyeti baştan belli!’ – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Niyeti baştan belli!’

    ‘Niyeti baştan belli!’

    Uslu, Beşiktaş Başkanı Orman’ın açıklamasının sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik olduğunu söyledi

    Beşiktaş Başkanı 'ın "'yı takımımızda görmek isterim" açıklaması büyük eleştiri aldı. Siyah-beyazlıların Göztepe ile oynayacağı maç öncesi Orman'ın rakip takım futbolcusu hakkında bu yönde ifade kullanmasına bir tepki de F.Bahçe'den geldi.

    Genel sekreter , yazılı bir açıklama yaptı. Uslu'nun açıklamasında, "Sayın Orman'ın sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik bu tarz açıklamalar yapması, niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren niteliktedir. Geçmiş şampiyonluklar konusuna yönelik haddini aşan tarih bilmez açıklamaları da iki camiayı birbirine düşürme eyleminden ibarettir" ifadelerini yer verildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Niyeti baştan belli!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN