Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Doğuş'un rakibi belli oldu

    Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu

    'in deplasmanda 'yı 81-79'luk skorla yenmesinin ardından sezonu 7. sırada tamamlayan Baskonia, Doğuş'un rakibi oldu.

    Doğuş Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finaldeki rakibi İspanya'nın ekibi oldu.

    Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. ve son hafta maçında bir başka İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya uzatma bölümü sonucunda 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.

    Baskonia ise son hafta maçında sahasında karşılaştığı 'e 81-79 mağlup olarak, sezonu 16 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bitirdi.

    Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek finalde, Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia arasındaki eşleşmede ilk iki maç sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

    Öte yandan normal sezonu lider tamamlayan CSKA Moskova ise 8. olan Khimki ile play-off çeyrek finalde karşılaşacak.

    Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler ise bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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