Fenerbahçe Doğuş mağlubiyetle noktaladı!

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında normal süresi 83-83 berabere biten maçta, İspanyol ekibi İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 99-91 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamladı. Play-off iddiasını geçen haftalarda kaybeden İspanyol temsilcisi ise 13. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya Guduric ve Wanamaker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Salin'in etkili oyunuyla basketler bulan Unicaja Malaga, 4. dakikayı 9-4 üstün geçti. Dış atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de Nedovic ve Waczynski ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar üreten Unicaja Malaga, 16. dakikanın içinde farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 20-38. Pota altından bulduğu sayılarla Fenerbahçe Doğuş, farkı azaltsa da İspanyol ekibi soyunma odasına 47-36 önde gitti.

İkinci yarıya Vesely ve Nunnally'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally ve Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 24. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 44-49. Nedovic'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla 27. dakikada farkı yeniden çift (48-58) hanelere çıkartan Unicaja Malaga, final periyoduna da 59-51 önde girdi.

Son çeyreğe Nunnally ve Sloukas'ın dış atışlardan Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla 13-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 34. dakikanın içinde farkı 5 sayıya (64-59) çıkardı. Çabuk toparlanan ve pota altında rakibine üstünlük kuran Unicaja Malaga, 37. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 69-70. Sarı-lacivertli ekip, Nunnally'in boyalı alandan kaydettiği sayı ile normal sürenin bitmesine 18 saniye kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 81-80. Diaz'ın normal sürenin sona ermesine 7.9 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle İspanyol ekibi, tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 81-83. Son hücumda Nunnanlly'in şutunda potadan dönen topu tamamlayan Sloukas, skora eşitliği getirdi: 83-83. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümünde Augustine'nin pota altından bulduğu basketlerle farkı açan konuk ekip, 43. dakikayı 92-87 üstün geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Unicaja Malaga, sahadan 99-91 galip ayrıldı.