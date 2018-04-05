Obradovic'ten oyunculara mesaj – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Obradovic'ten oyunculara mesaj

    Obradovic'ten oyunculara mesaj

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında konuk ettiği İspanyol ekibi 'ya 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü , basit top kayıpları yaptıklarını söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Maçı başladığımız şekilde bitirdik. Bu seviyede 21 top kaybı gerçekten çok kötü. Play-off'lara başlamadan önce değişmesi gereken şeyler gördüm. Önümüzde hazırlık için vaktimiz var ama Türkiye Ligi'ne konsantre olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Normal sezonu ikinci bitirip saha avantajını elde ettik. Şimdi 7. sıradaki rakibimizi bekleyeceğiz. Taraftarımıza da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçında da bizi yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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