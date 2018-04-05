Obradovic'ten oyunculara mesaj
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, basit top kayıpları yaptıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Maçı başladığımız şekilde bitirdik. Bu seviyede 21 top kaybı gerçekten çok kötü. Play-off'lara başlamadan önce değişmesi gereken şeyler gördüm. Önümüzde hazırlık için vaktimiz var ama Türkiye Ligi'ne konsantre olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Normal sezonu ikinci bitirip saha avantajını elde ettik. Şimdi 7. sıradaki rakibimizi bekleyeceğiz. Taraftarımıza da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçında da bizi yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:38
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Obradovic'ten oyunculara mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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