Soldado'dan örnek davranış – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan örnek davranış

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    'nin İspanyol santrforu Roberto , 2 Nisan Dünya etkinlikleri kapsamında, 'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi 'la korta çıktı.

    Büyük Kulüp'te düzenlenen etkilikte , 29 yaşındaki 'la tenis oynadı. ve Burak, korta çıkmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Soldado, bu organizasyonda bulunduğu için büyük bir mutluluk duyduğunu anlatarak, "Bu önemli günün farkındayım. Çok çalışarak lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşımız var. Onun çabasını görmek bizim için mutluluk verici. Bazı acılar tek başına kaldırılmıyor. Buraya gelerek bilinci artırmak istedim. Hayatta kesinlikle hiçbir sınır yoktur. Bu yönde hayatımızı sürdürmemiz lazım. Hiçbir sınırımız yok, her şeyi başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Daha önce tenis oynadığını aktaran Soldado, sosyal medyada basketbol oynarken paylaştığı videonun sorulması üzerine, "Hayatımda beni en fazla strese sokan maça şimdi çıkacağım. Biraz tenis oynadım. Özellikle yazları arkadaşlarımla oynuyorum. Uzun zamandır oynamıyordum. Yarından itibaren tamamen futbola odaklanacağım." şeklinde konuştu.

    Kısa bir konuşma yapan ise "Merhaba. Soldado'yla tenis oynamak istiyorum. En büyük ." ifadelerini kullandı.

    Burak Erdoğan'ın antrenörü Bener Erkorur da etkinliğin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

    "'de 10 kişiden 8'i otizmi bilmiyor. Burak'la 2000 yılında hikayemiz başladı ve kurduğumuz hayale aşık olduk. O da Burak'ın tenis oynamasıydı. 'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi. Turnuvalara katılarak otizmi temsil ediyor. Türkiye'de 800 binin üzerindeki otizmliye de umut oluyor. Kulübüne ve Soldado'ya çok teşekkür ederiz. Belki bu organizasyon sayesinde yüzlerce otizmli çocuk tenis oynayacak ve hayata katılacak."

    Açıklamalardan sonra Soldado ve Burak, korta çıkarak tenis oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı gösteri maçından sonra iki isim hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:39
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