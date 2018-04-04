Soldado şampiyonluğa inanıyor – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    şampiyonluğa inanıyor

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> şampiyonluğa inanıyor

    Fenerbahçeli futbolcu Roberto , 'de kalan 7 maçı da kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.

    , Büyük Kulüp'te, 2 Nisan Dünya etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, gündeme dair soruları yanıtladı.

    'nin hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan , "Eğer bir olasılık varsa sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

    Kalan 7 maçta 21 puan hedeflediklerini aktaran İspanyol santrfor, "Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:11
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