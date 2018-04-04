Soldado şampiyonluğa inanıyor
Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Spor Toto Süper Lig'de kalan 7 maçı da kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.
Soldado, Büyük Kulüp'te, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, gündeme dair soruları yanıtladı.
Fenerbahçe'nin hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Soldado, "Eğer bir olasılık varsa sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Kalan 7 maçta 21 puan hedeflediklerini aktaran İspanyol santrfor, "Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:11
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 6
Yorum
fenerliking Alper daha nereye koşu yapacağını bilmiyor. Aykut hoca ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. 27sinden sonra bir oyuncu santrafora evrilemez
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
satmayin 2 sene sonra yabanci siniri geliyo.bu düsünülerek satilmamali
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 1
Yorum
nuri sen de onun kırdığı rekorları kırmayı dene bakalım !!!
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