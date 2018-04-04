Hasan: Sıra Osmanlıspor’da – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Hasan: Sıra ’da

    Hasan: Sıra Osmanlıspor’da

    SArı-lacivertlilerin istikrar abidelerinden , FB TV'ye önemli açıklamalar yaptı.

    SArı-lacivertlilerin istikrar abidelerinden , FB TV'ye önemli açıklamalar yaptı. karşısında güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirten Hasan Ali, "Farklı galibiyet bizi ilerleyen haftalarda bir adım daha ileri taşıyacak. Haftaya sahamızda 'u da yenmek istiyoruz. Taraftarımızı da maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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