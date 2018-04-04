"Alex'ten iyisini getireceğim"
Katıldığı bir panelde, "Önümüzdeki dönemde Alex gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kariyer olarak Brezilyalı'yı fersah fersah geçecek bir yıldız getirmek için yoğun çalışma içinde olduğu ortaya çıktı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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