"Alex'ten iyisini getireceğim" – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "'ten iyisini getireceğim"

    "<a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a>'ten iyisini getireceğim"

    Katıldığı bir panelde, "Önümüzdeki dönemde Alex gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kariyer olarak Brezilyalı'yı fersah fersah geçecek bir yıldız getirmek için yoğun çalışma içinde olduğu ortaya çıktı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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