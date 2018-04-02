Eljif Elmas'a dev talip – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'a dev talip

    Eljif Elmas'a dev talip

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın adı Avrupa devleriyle anılıyor. Genç oyuncu için son iddia Alman basınından geldi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eljif Elmas'a dev talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN