Kulüpler ve Türk sporu kurtulacak
Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkılarıyla çıkartılan 7103 sayılı yasanın kulüpleri ve Türk sporunu kurtaracağını söyledi
Uslu, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün siyasi partilerin oylarıyla çok önemli bir kanun (7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) çıktı.
Biz çok emek verdik, Aziz Yıldırım bu işe çok emek verdi. Devrim niteliğinde bir karar oldu. Amatör branşlarda 10-15 sene içinde eğer iyi organize edersek, olimpiyatlarda çok önemli yerlere gelebiliriz. Yeni kanun, bütün kulüplerin ve sporun kurtuluşudur."
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:11
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