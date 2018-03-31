Kulüpler ve Türk sporu kurtulacak – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Kulüpler ve Türk sporu kurtulacak

    Kulüpler ve Türk sporu kurtulacak

    Uslu, ’ın katkılarıyla çıkartılan 7103 sayılı yasanın kulüpleri ve Türk sporunu kurtaracağını söyledi

    F.Bahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, 'ndaki organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın seçimdeki yönetim listesinde yer alıp almayacağını bilmediğini belirten Uslu, "Aziz Yıldırım listelerini son iki gün kala yapar. Ben devam eder miyim, eskiden devam etme niyetim yoktu ama şimdi bakacağız" dedi.

    Uslu, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün siyasi partilerin oylarıyla çok önemli bir kanun (7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) çıktı.

    Biz çok emek verdik, Aziz Yıldırım bu işe çok emek verdi. Devrim niteliğinde bir karar oldu. Amatör branşlarda 10-15 sene içinde eğer iyi organize edersek, olimpiyatlarda çok önemli yerlere gelebiliriz. Yeni kanun, bütün kulüplerin ve sporun kurtuluşudur."
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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